Homem é morto com 14 tiros após deixar filhos em escola em Manaus

Manaus - João de Oliveira Santos, de 34 anos, foi executado com 14 tiros, na manhã desta terça-feira (14), enquanto caminhava acompanhado da esposa, na rua Portugal, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. A mulher não ficou ferida.

De acordo com informações repassadas por uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta das 7h20, após João e a esposa deixarem os filhos na escola. Durante o trajeto, o casal foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta.

Um dos criminosos apontou uma arma de fogo e ordenou que a esposa de João corresse. Em seguida, efetuou vários disparos contra a vítima, que morreu na hora. A dupla usava capacete e não foi reconhecida.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que homem foi atingido com 14 tiros, sendo sete na cabeça, três nas costas, três no pescoço e um no tórax. Os tiros foram efetuados por pistola ponto 40.

Ao Em Tempo, o irmão da vítima, que preferiu não se identificar, confirmou o envolvimento de João com o tráfico de drogas, mas desconhece a autoria e motivação do crime.

A polícia informou que João já tinha passagem pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar o caso.

