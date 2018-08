Homem é encontrado morto em cima da própria cama no Braga Mendes

Manaus - Há dois dias sem dar notícias aos familiares, o corpo de um homem de 46 anos, em avançado estado de decomposição, foi encontrado na tarde desta terça-feira (14), dentro de um quarto localizado na rua Algas Marinhas, na Comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado plantonista do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Guilherme Antoniazzi, a família estava sem notícias do homem há dois dias.

O homem estaria sem camisa, deitado na cama, em estado avançado de decomposição | Foto: Marcely Gomes

"Após sentirem um forte odor e sem notícias do homem, os familiares foram procurar por ele no quarto onde a vítima morava. Ao chegarem lá, se depararam com o cadáver em avançado estado de decomposição", explicou o policial.

Leia também: Homem é morto com 14 tiros após deixar filhos em escola em Manaus



Vizinhos acionaram os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 17h. Eles informaram que ele teria problemas com o consumo de bebida alcoólica.

Antoniazzi começou a ouvir as testemunhas do caso e a perícia vai apontar as causas da morte | Foto: Marcely Gomes

Ainda conforme Antoniazzi, ainda não é de conhecimento da polícia se a morte ocorreu de forma natural ou se o homem foi morto por alguém. Somente os peritos do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC), da Polícia Civil, vão verificar e confirmar a causa da morte.

O corpo do homem que estava em cima de uma cama, no quarto dos fundos do terreno, foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

Morador segue rastro de sangue e encontra corpo em córrego em Manaus



Mecânico é assassinado a facadas por dois homens no bairro da Raiz