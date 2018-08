Violência cresce e faz vítimas inocentes em Manaus

O menino Janderson foi morto junto com o padrasto, alvo principal dos atiradores | Foto: Divulgação





Manaus – A violência constante em Manaus tem preocupado a população. Apesar da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) apresentar redução no número de homicídios, casos de mortes, tentativas de latrocínio e outros tipos de violência continuam sendo registrados e amedrontam quem vive na capital amazonense.

Esse medo não acontece por acaso. Nas últimas 72 horas, a violência desenfreada afetou a vida de uma criança de 9 anos e um trabalhador, usuário do sistema de transporte público, que não possuíam nenhuma ligação com o mundo do crime.

Enquanto a polícia afirma que a situação da segurança pública está sobre controle, a população não tem a mesma sensação nas ruas. Inocentes correm o risco de perder as vidas e serem só mais uma soma na estatística da violência.

Morte de criança



O menino Janderson Vieira Queiroz, de 9 anos, foi vítima de disparo de arma de fogo no último domingo (12). Ele morreu baleado dentro de um carro, no bairro Presidente Vargas, conhecido como Matinha, na zona Sul de Manaus. O menino estava na companhia do padrasto, o vendedor autônomo Jandervan Santana Cabo Verde, de 37 anos e da mãe, quando foram alvejados por dois homens em uma moto. Conforme informações da polícia, o alvo seria o padrasto da criança.

Segundo a dona de casa Márcia Roberta Costa Vieira, de 30 anos, mãe da criança, o crime ocorreu por volta das 23h30. Um dos ocupantes da garupa da moto sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos à queima-roupa. Seis tiros atingiram Jandervan, que morreu no local.

Leia também: Criança morta em execução na Matinha queria ser jogador de futebol



A criança, que estava atrás do banco do motorista, foi atingida com um tiro no tórax. Ele ainda foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, na Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime é desconhecida pela família.

Baleado em assalto



O ônibus passava pelas proximidades da rotatória do Coroado quando um homem embarcou e anunciou o assalto | Foto: Janailton Falcão

Um assalto a um coletivo da linha 541, acabou com um passageiro ferido na última segunda-feira (13). O caso aconteceu por volta das 16h, quando o ônibus passava pela avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.



Segundo o motorista do coletivo, Jônatas Carvalho, de 45 anos, o assaltante entrou em uma parada nas proximidades da bola do Coroado, e anunciou o assalto, já nas proximidades da sede da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

"Ele anunciou o assalto e saiu recolhendo os pertences dos passageiros e a renda do ônibus. Depois de fazer tudo isso, ordenou que eu parasse e pediu meu celular. Nesse momento, abrir a porta e peguei uma barra de ferro, que uso para me defender nessas situações", explicou o motorista, ainda abalado. O motorista ainda atingiu o assaltante com a barra de ferro.

O homem se esquivou e acabou caindo para fora do ônibus. "Depois de se esquivar, ele se desequilibrou e caiu. Mesmo assim ainda conseguiu sacar a arma e realizar o disparo, que atingiu o passageiro de raspão", concluiu Jonatas.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e liberada ainda no local do crime, por não estar em estado grave. O suspeito de realizar o assalto fugiu do local com a renda do ônibus e os pertences dos passageiros.

Leia também:

Mecânico é assassinado a facadas por dois homens no bairro da Raiz

Dupla rouba carros e colide com viatura após perseguição na Zona Leste

Homem é morto com 14 tiros após deixar filhos em escola em Manaus