Homem é baleado ao reagir à prisão e irmãos tentam roubar arma de PM

Manaus - Após tentarem tomar arma de um policial militar da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em uma rua do bairro Novo Reino, na Zona Leste de Manaus, três irmãos foram presos no início da noite desta terça-feira (14). Um deles, ferido no pé, foi encaminhado ao hospital.



De acordo com um tenente da 14ª Cicom, que preferiu não se identificar, uma equipe teria ido apurar uma denúncia de roubo no bairro, quando se deparou com moradores - que informaram quem teria praticado o ato.

"A equipe chegou lá, os moradores indicaram o local onde poderíamos encontrar o suspeito. Ao abordar o homem indicado pela população, realizamos revista e ele então se alterou e resistiu à abordagem policial", disse o policial.



Ainda conforme a polícia, enquanto se debatia para não ser revistado, dois homens, irmãos do suspeito, teriam tentado pegar a arma do policial. O objetivo deles era intimidar os policiais e obrigá-los a soltar o homem.



"Após essa discussão, o policial, para salvaguardar a vida, teve que realizar um disparo para o chão, que acabou pegando no pé de um dos homens", completou o tenente.

O homem, baleado, foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Em seguida, ele foi liberado para ir à delegacia. Os outros dois foram presos por desacato à autoridade e, juntos, apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

