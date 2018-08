Confronto com policiais termina com traficante 'G12' morto em Manaus

Manaus - Após confronto com policiais civis, um homem, conhecido como "G12", de 18 anos, morreu nesta terça-feira (14). A troca de tiros com a equipe, que investigava o criminoso, ocorreu na rua Rosa Luxemburgo, no Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

"G12" teria envolvimento com a facção Comando Vermelho (CV). As informações sobre a troca de tiros e a morte do envolvido com o tráfico ainda não foram esclarecidas pelas autoridades policiais.

De acordo com o registro do Instituto Médico Legal (IML), uma equipe foi acionada, por volta das 16h30, para fazer a remoção do corpo. Apesar do caso ter ocorrido durante a tarde, a morte do homem só se tornou pública durante a noite desta terça.

Ainda segundo a perícia feita no corpo de "G12", apenas uma perfuração no tórax foi identificada e registrada no laudo médico.



A Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) confirmou ao Em Tempo sobre o confronto do suspeito e os policiais, mas não passou mais detalhes. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil e não recebeu resposta até a publicação desta matéria.

O homem morto seria integrante da facção criminosa do estado que comanda o tráfico de drogas no Parque 10 e região. Mais informações devem ser repassadas nesta quarta-feira (15) à imprensa.

