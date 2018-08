Mulher é assassinada no mesmo local onde marido foi morto há 2 meses

Manaus - Uma dona de casa, conhecida como "Dry", e 27 anos, foi assassinada a tiros, na noite desta terça-feira (14), enquanto conversava com uma amiga, uma adolescente de 14 anos. O fato ocorreu por volta das 22h30, na rua 70, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.



De acordo com uma testemunha, que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represálias, a vítima e a amiga conversavam em frente à uma casa, quando um homem, identificado apenas como "Loirinho", chegou ao local, após sair de um beco, e começou a atirar.

"O Loirinho já chegou atirando sem dar chances de defesa para a Dry. Depois, ele fugiu por uma área de mata no final da rua sem saída. Ele trabalha para o um outro homem, que eu conheço apenas pelo nome de "Diego" - um traficante da área", disse a testemunha.

A mulher e a amiga conversavam em frente à uma casa, quando o autor do crime chegou e atirou | Foto: Josemar Antunes

A mulher foi atingida com quatro tiros, sendo três no antebraço direito e um na cabeça. Ela morreu no local, antes da chegada de uma equipe médica. Ainda segundo informações da testemunha, há dois meses o marido da dona de casa morreu na mesma região. Ela deixou três filhos, todos menores de idade.



De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), familiares confirmaram que a vítima era usuária de drogas, mas preferiram manter o silêncio sobre a autoria e motivação do crime.

A polícia suspeita que Dry estivesse comercializando entorpecentes no local. Ela teria sido morta após desavenças com membros da equipe criminosa de Diego, que havia instalado uma base para vendas de drogas.

O pai da vítima, que não teve o nome divulgado, confirmou à polícia o envolvimento da filha com o tráfico de drogas e o desentendimento com os suspeitos, mas não confirmou se a morte teria relação.

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

