Ex-pastor é assassinado ao sair de igreja no bairro Cidade Nova

Manaus - O ex-pastor Leonardo Serra e Silva, de 28 anos, foi executado com três tiros, na madrugada desta quarta-feira (15), após sair de uma igreja evangélica. O crime ocorreu na avenida Itaperaba, esquina com a rua Plutão, conjunto Oswaldo Frota 2, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

À polícia, uma testemunha relatou que o assassinato ocorreu por volta de 1h. A vítima havia acabado de sair de uma igreja, gerenciada pelo irmão, quando um homem desconhecido se aproximou e efetuou os disparos à queima-roupa. Em seguida, o atirador fugiu.

Ao Em Tempo, o irmão da vítima e pastor, Alex Vasan, de 37 anos, disse que ouviu apenas os disparos de arma de fogo instantes após Leonardo sair da igreja.

Leonardo já havia sido preso por tráfico de drogas | Foto: Josemar Antunes

"Eu corri para verificar o que tinha acontecido e avistei o meu irmão caído. Eu ainda conversei com ele antes de falecer", disse o homem.



"Uma irmã na igreja teve uma visão e disse o que iria acontecer com o meu irmão, mas tudo mudaria se Leonardo voltasse a seguir Jesus. Depois disso, eu tive um sonho, em que vi o meu irmão morto e com a mesma roupa que está trajando hoje", revelou Alex.

Ele confirmou aos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que Leonardo foi pastor de igreja e estava afastado há sete meses por se envolver com o tráfico de drogas. Além disso, Leonardo já tinha sido preso por envolvimento com o crime ilícito.

O autor do crime fugiu sem ser identificado | Foto: Josemar Antunes

Leonardo era casado e deixou dois filhos menores de idade, sendo dois meninos. Ele atuava como vigilante. A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que Leonardo foi morto com dois tiros no pescoço e um nas costas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, e o caso será investigado pela DEHS.

