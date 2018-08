Em menos de 48h, polícia prende dupla por homicídio no Vila da Prata

Crime aconteceu na rua Arthur Virgílio | Foto: Joandres Xavier

Manaus - André Pinto Ferreira, de 26 anos, e Whangley dos Santos Silva, de 21 anos, serão apresentados, na manhã desta quarta-feira (15), pela Polícia Civil do Amazonas, por envolvimento na morte de Huildson Oliveira Lima. O jovem foi assassinado no último domingo (12) – Dia dos Pais – com 12 tiros, na rua Arthur Virgílio, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

Os dois homens foram presos em Iranduba. Cinco tiros atingiram a cabeça de Huildson e os outros perfuraram pernas, braços e tórax. Crime ocorreu por volta das 16h30. Ele foi surpreendido por criminosos, que chegaram no local em um veículo modelo Onix, de cor prata e placas não identificadas.

A dupla será apresentada às 11h no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), situada na avenida avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Outro caso

Na ocasião, será apresentado, também, Diego da Silva Litaiff, de 29 anos, o “Mano DG”. De acordo com a autoridade policial, o infrator foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva por latrocínio. Ele é investigado por envolvimento em outros nove homicídios na capital.

