PAC da Compensa é invadido por assaltantes durante a madrugada

Manaus - O prédio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), localizado na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, foi arrombado na madrugada desta quarta-feira (15). Dois computadores foram levados do prédio.

De acordo com as informações da assessoria de imprensa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a unidade foi invadida por três homens, por volta de 1h30. O trio teve acesso após arrombar a porta da cozinha do prédio.

Durante a ação, os três homens, supostamente usuários de drogas, danificaram quatro câmeras do circuito interno de segurança do prédio, para que não fossem identificados. Entretanto, uma câmera externa do Banco Bradesco registrou a ação do trio.

O trio seguiu para um dos setores da unidade, de onde levaram dois computadores. Na ocasião, os criminosos ainda tentaram arrombar uma agência dos Correios. A Polícia Federal (PF) foi acionada para realizar a perícia.



A Sejusc informou, ainda, que uma mulher viu os homens carregando os computadores em um carro, de cor e de placas não reconhecidas.



O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

