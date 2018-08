Corpo de homem é encontrado em cova rasa no Nova Vitória

Manaus - O corpo de homem, ainda não identificado, foi encontrado enterrado em uma cova rasa, na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o corpo estava enterrado em uma área de mata nas proximidades na Palmeira de Miriti.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Civil para ajudar no resgate do corpo. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

