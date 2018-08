Homem morre ao atravessar rua e ser atropelado por viatura da PM

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi atropelado na noite desta quarta-feira (15), por volta das 20h30, por uma viatura da Polícia Militar da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O caso aconteceu na avenida Autaz Mirim, no São José, Zona Leste de Manaus. Os policiais estavam a caminho de uma ocorrência quando se envolveram no acidente.

De acordo com policiais que estavam atendendo o caso, duas viaturas da PM estavam em alta velocidade pela avenida quando o homem tentou atravessar. Os policiais iriam atender uma ocorrência no bairro Monte Sião.

A primeira viatura ainda conseguiu desviar do homem, mas o segundo veículo acabou colidindo com a vítima, que foi jogada a três metros de distância.



Após o acidente, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes de receber o atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O PM que dirigia a viatura foi levado para o 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimento. O veículo foi retirado do local pelos policiais e deve passar por perícia.

Funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo da vítima depois de passar por perícia do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC). O caso será investigado pela Polícia Civil.

