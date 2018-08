Policiais encontram corpo enrolado em lona no bairro Nova Cidade

Corpo foi localizado por PMs durante a madrugada | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O corpo de um homem, não identificado pela polícia, foi encontrado enrolado em uma lona, na madrugada desta quinta-feira (16), na avenida das Flores, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados com cordas.

De acordo com um sargento da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não se identificar, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina, quando viu a lona de cor azul jogada em um dos retornos da via, por volta das 2h15.

"Durante o patrulhamento de rotina, avistamos a lona jogada na rua. Vi sangue escorrendo e pude constatar que tinha o corpo de um homem", explicou o sargento.

A vítima foi deixada na avenida das Flores | Foto: Josemar Antunes

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que a vítima apresentava golpes de terçado na região da cabeça e várias perfurações nas costas.

A vítima possui tatuagens pelo corpo, sendo uma no formato de "carpa" no braço esquerdo e as letras "L” e “B" no antebraço direito. O homem aparentava ter entre 20 a 25 anos e trajava apenas bermuda.

O homem não foi identificado | Foto: Josemar Antunes

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

