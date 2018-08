Polícia sai às ruas de Manaus na caça por envolvidos em homicídios

Ação policial teve início nesta quinta-feira (16) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Uma operação para reprimir a criminalidade foi desencadeada pela Polícia Civil do Amazonas, na manhã desta quinta-feira (16), em cumprimento a mandados de busca e apreensão. A ação é realizada em todas as zonas de Manaus e faz parte das investigações de homicídios conduzidas Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

A operação teve início por volta das 6h. O comboio de viaturas seguiu para zonas distintas da capital. Na rua dos Escoteiros, bairro Compensa 2, Zona Oeste da cidade, dois homens foram detidos na ação policial. Eles foram levados para o prédio da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade, onde devem prestar esclarecimentos.

Vários pontos da capital são alvos da operação | Foto: Josemar Antunes

A Polícia Civil informou que o número de pessoas detidas pode aumentar. O balanço da operação deve ser divulgado ainda hoje, durante coletiva de imprensa.

