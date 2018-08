Homem atende ligação, vai até emboscada e é morto a tiros em Manaus

Crime foi na noite de quarta-feira (16) | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Fábio Pinheiro Nunes, de 22 anos, foi assassinado com dois tiros na noite de quinta-feira (16), após receber uma ligação. O crime ocorreu na rua rio Madeira, no conjunto residencial Viver Melhor, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Ele ainda foi socorrido para o hospital.

De acordo com uma parente da vítima, que preferiu não se identificar, Fábio estava tomando sopa em um lanche, quando recebeu uma ligação de uma pessoa que o esperava no saguão da residência dele. Ao chegar, dois homens já o aguardavam e um deles efetuou dois disparos, sendo um no tórax e outro no pescoço.

Os suspeitos fugiram sem serem identificados. Fábio foi socorrido por familiares e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, mas não resistiu. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), também na Zona Norte.

Leia também: Criminosos roubam carro e abandonam corpo esquartejado no porta-malas

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. Policiais trabalham com a suspeita de crime relacionado ao tráfico de drogas.

Denúncia

Uma moradora, que também pediu para não ter a identidade revelada, disse que o local está sendo dominado por traficantes de drogas e não há policiamento. Ela disse ainda que há dois meses procura pelo filho que está desaparecido. O motivo seria sumiço de uma arma de fogo.

"Aqui está horrível. Quase todos os dias somem pessoas e estamos sem policiamento", declarou a moradora. A moradora não revelou maiores informações sobre o desaparecido.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem é encontrado morto em praça na avenida Sete de Setembro

Pedófilo é preso com material de pornografia infantil na Compensa