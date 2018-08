Presidiário e foragido de Justiça é preso por roubos de carros no AM

Simas foi apresentado nesta sexta-feira (17) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O presidiário foragido do sistema prisional Simas Ramalho Cabral, de 22 anos, foi apresentado, na manhã desta sexta-feira (17), durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), bairro Flores, Zona Centro-Sul. Ele estava sendo investigado por envolvimento em roubos de veículos na capital.

A prisão de Simas ocorreu na última quarta-feira (15), na residência dele, situada no conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. No local, foi constatado que Simas usava uma tornozeleira eletrônica, mas havia rompido o equipamento.

Com ele, os policiais civis recuperaram na travessa Linho, comunidade Riacho Doce, Zona Norte, três veículos, sendo um Palio, de cor vermelha e placas PHB-6903, clonada; um Ford Ka, de cor branca e placas QNY-0433, e um Onix, de cor preta e placas PHK-2755.

Leia também: Dupla é presa por roubo de carro na Cidade de Deus

Ele ficará preso no CDPM | Foto: Josemar Antunes

Além disso, um Voyage, de cor azul e placas não divulgadas, que foi localizado no município de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus), também foi roubado pelo presidiário.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da Derfv, Simas não agia sozinho, mas não revelou a identidade do comparsa, que está sendo investigado. Os veículos roubados eram revendidos com sinais de identificadores adulterados na capital e no interior do Estado.

A reportagem questionou Simas por envolvimento nos crimes no qual é citado, porém ele preferiu ficar em silêncio.

O homem foi indiciado por roubo majorado e ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista), onde aguardará à decisão da Justiça.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Criminosos roubam carro e abandonam corpo esquartejado no porta-malas

Homem é preso após fugir correndo com dinheiro de dona de lanche