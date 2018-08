Homem é baleado no bumbum após atirar em PMs no Monte das Oliveiras

Suspeito recebendo atendimento em uma unidade de saúde | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de de 32 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (17), após trocar tiros com a Polícia Militar (PM), na avenida Roxana Bonessi, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Polícia suspeita de que o baleado esteja envolvido na morte de um sargento militar, ocorrida em junto deste ano, quando a vítima foi alvejada com tiros nas costas em frente a um shopping center, na mesma região onde foi capturado hoje.

De acordo com o tenente Dilson Castro, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma investigação encabeçada pela Polícia Civil está sendo feita para identificar todos os envolvidos na morte do sargento. Nesta manhã, a polícia recebeu uma ligação anônima informando o possível paradeiro de quatro homens.

"Chegamos em uma casa no bairro Terra Nova, também na Zona Norte, conforme a denúncia indicava. No local, encontramos quatro suspeitos que dispararam contra a viatura na tentativa de fuga", explicou Castro.

Levando a perseguição para outro ponto, a PM conseguiu prender um dos homens em uma das avenidas principais do bairro. Ele foi ferido nas nádegas, o impossibilitando de continuar em fuga.

Castro revela que com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 32. "Ainda estamos tentando confirmar a relação dele com a morte do sargento, porém temos indícios preliminares que confirmam a participação", disse.

O homem foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galileia, Zona Norte, e foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste. Após os cuidados médicos, ele será levado para apresentação no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), declarou o tenente. Os outros três homens estão sendo procurados.

