Suspeito de assalto a ônibus é preso após se esconder em matagal

O suspeito foi apresentado pelos policiais militares no 1º DIP | Foto: Arquivo/Em Tempo

Manaus - Após roubar um ônibus do transporte coletivo de Manaus, Leandro Alves Bernardo, de 25 anos, foi preso em flagrante, no início da madrugada desta sexta-feira (17), por volta de meia-noite, na avenida Ministro Mário Andreazza, bairro Distrito Industrial, Zona Sul da capital amazonense. Com ele, foi encontrado uma faca (peixeira) possivelmente usada em assaltos.

De acordo com as informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a ocorrência foi atendida por uma equipe da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e o homem foi capturado após o motorista do ônibus da linha 355, que não teve a identidade revelada, denunciar o roubo da renda do coletivo.

Leandro foi localizado pelos policiais militares escondido em um matagal, porém o valor roubado não foi recuperado no delito praticado.

Diante dos fatos, o homem foi levado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi registrado Boletim de Ocorrência (B.O.). Ao término dos procedimentos na unidade policial, ele será levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

