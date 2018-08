Humilhação: trio assalta loja em Iranduba e cospe no rosto de refém

Vídeo mostra ação dos bandidos | Autor: Divulgação

Iranduba – Três homens, ainda não identificados, são procurados pela polícia do município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus) por assaltarem uma loja de eletrodomésticos. A ação foi toda filmada por câmeras internas da loja. Além do roubo, um dos integrantes chegou a cuspir no rosto de uma funcionária.



O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (16) e, segundo a delegada Sylvia Laureana, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), os suspeitos levaram aproximadamente R$ 4 mil, além de telefones celulares e outros objetos de valor.

Nas imagens é possível ver o momento em que um dos suspeitos para em frente às atendentes da loja e levanta a blusa, mostrando uma arma. Logo após, um outro homem entra e aborda os funcionários. O outro suspeito é quem cospe no rosto de uma das moças, enquanto pede o dinheiro.

Ninguém ficou ferido durante a ação. Conforme a delegada, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar a ocorrência e as investigações já iniciaram.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Presidiário e foragido de Justiça é preso por roubos de carros no AM

Suspeito de assalto a ônibus é preso após se esconder em matagal

Homem é baleado no bumbum após atirar em PMs no Monte das Oliveiras