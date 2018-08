Jovem de 21 anos é morto após assalto e tiroteio na Chapada, em Manaus

Manaus - Após um assalto na avenida Djalma Batista, uma das principais vias de Manaus, um homem de 21 anos foi baleado nas proximidades do Igarapé dos Bilhares, entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul da capital. O caso aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (17), e o jovem fazia parte de um trio que praticava assaltos na região, próximo a um shopping.

Segundo testemunhas que estavam no local, os três infratores tinham acabado de efetuar um assalto quando a Polícia Militar (PM) foi acionada. Os três trocaram tiros com a guarnição, e o rapaz de 21 anos foi baleado. Um conseguiu fugir atravessando o córrego que tem no local, e outro foi detido pela PM.

O jovem de 21 anos foi baleado no braço direito, mas a bala acabou atravessando a barriga e as costas. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, mas faleceu ainda na sala de emergência. O segundo homem foi levado para o 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.