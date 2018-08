Cadáver de homem é encontrado boiando próximo a praia no Mauazinho

O corpo foi encontrado as margens da praia vestido apenas um calção | Foto: Divulgação

Manaus - O cadáver de um homem ainda não identificado pelas autoridades policiais foi encontrado boiando às margens de uma praia, com parte da cabeça deformada. De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas, o corpo estava próximo a uma praia localizada no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. A ocorrência chegou até aos policiais por volta das 12h30 desta sexta-feira (17).

O acesso ao local se dá pela rua Ponto do Vento, antigo Beco do Pescador. O tenente Joel da 29º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou ao EM TEMPO que, quando foi feito o acionamento da guarnição, alguns moradores da área da Prainha do Mauazinho, haviam encontrado um cadáver do sexo masculino.

“De acordo com o relato das pessoas que viram, o corpo estava boiando no rio e foi trazido pela água até a margem da prainha. Assim que encalhou alguns moradores acabaram encontrando”, narrou o tenente.

Até o momento não há informações da causa da morte do homem e tinha uma tatuagem na barriga com o nome “Danielly” e outra no braço, esquerdo. Parte do rosto pescoço e tórax do homem estava deformado, provavelmente devida ação dos peixes. O Instituo Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção.



