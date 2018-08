Corpo é encontrado na AM-010 com a sigla 'CV' riscada no abdômen

Além de estar com as mãos amarradas para trás, pés amarrados, ainda havia uma fita adesiva colada na boca | Foto: Divulgação

Manaus - Um cadáver foi encontrado com cortes na pele formando a sigla “CV”, segundo policiais indicando o nome de uma facção criminosa. O corpo do sexo masculino estava no Ramal dos Amigos, localizado no quilômetro 25 da rodovia AM-010 que liga Manaus à Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros de Manaus). O registro da ocorrência foi no início da tarde desta sexta-feira (17) e ainda não há identificação da vítima.

De acordo com informação da 26º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi quem atendeu a ocorrência, populares que registraram o chamado informaram que um cadáver havia sido desovado em área de mata.

O cadáver estava com as mãos amarradas para trás, pés amarrados e com uma fita adesiva colada na boca. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). As causas da morte ainda são desconhecidas da polícia.

