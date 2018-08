SSP prende assaltante de ônibus e traficantes com droga na geladeira

Manaus - Um ex-presidiário suspeito de assaltos a ônibus e outros dois homens foram presos, nesta sexta-feira (17), por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O trio foi preso na Comunidade Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

A prisão ocorreu após denúncia anônima feita ao disque-denúncia da Seaop (92) 99345-2848. De acordo com o secretário da Seaop, tenente-coronel da Polícia Militar Klinger Paiva, a operação começou às 9h e os flagrantes aconteceram por volta do meio-dia, em dois locais.

No primeiro endereço, em um quitinete situado na rua Belém, os policiais prenderam Joelson Ferreira Soares, de 21 anos. Segundo o tenente-coronel Paiva, ele confessou que praticava assaltos a ônibus do transporte alternativo e rotas do Distrito Industrial. Os crimes eram cometidos com frequência, entre duas a três vezes por semana.

Na casa dele, a polícia encontrou dez porções de maconha, do tipo skunk, e um simulacro de arma de fogo.

“Nós recebemos denúncias de que outros homens estavam traficando drogas no mesmo bairro e descobrimos que eles forneciam o entorpecente para Joelson, conforme o mesmo confessou”, afirmou Paiva.

O suspeito de assaltos a ônibus já responde a processo na Justiça por roubo e disse ter vendido os celulares que roubou.

Entorpecente na geladeira

Na rua da Prata, a equipe da Seaop prendeu Cesar Souza Rabelo, de 24 anos, o "Cesinha", e Marcos Otávio Coimbra Pereira, de 28 anos. De acordo com denúncia anônima, os dois estavam vendendo entorpecentes em um quarto.

“Quando chegamos ao local, encontramos os suspeitos dormindo. O ‘Cesinha’ confessou o crime e nos deu detalhes sobre a comercialização”, afirmou o secretário da Seaop.

No segundo endereço, os policiais encontram o entorpecente no congelador de uma geladeira. Com Cesar e Marcos, foram apreendidas 60 porções suspostamente de maconha do tipo skunk, 16 porções supostamente de cocaína, dois aparelhos celulares, R$ 25 em espécie e materiais para embalo. O trio foi levado para o 4º Distrito Integrado e Polícia (DIP), localizado na Avenida Perimetral, Grande Vitória.

*Com informações da assessoria.

