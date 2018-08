Pesquisa do Ibope aponta segundo turno no Amazonas

Pesquisa do Ibope revelou intenção de voto dos eleitores amazonenses | Foto: Divulgação

Manaus – Uma pesquisa encomendada por uma emissora de TV local e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), nesta sexta-feira (17), revelou o ranking das intenções de voto para governador do Amazonas. De acordo com a pesquisa, o pleito eleitoral do Amazonas terá segundo turno.



Em primeiro lugar na classificação aparece o atual governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), com 29% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Wilson Lima (PSC) com 19%, logo atrás e com pouca diferença aparece o senador Omar Aziz (PSD), com 16%.

David Almeida (PSB) está em quarto lugar do ranking, com 15% das intenções de voto. Nas duas últimas posições aparecem três candidatos, sendo que cada um tem 1% das intenções de voto. Berg da UGT (PSOL) e Sidney Cabral (PSTU) dividem as últimas posições do ranking.



A pesquisa ainda aponta 16% de eleitores que pretendem votar branco ou nulo e 4% não sabem ou não responderam.

Pesquisa

A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 16 de agosto e ouviu 812 eleitores de todas as regiões do Amazonas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

