Tiroteio deixa moradores do Santo Antônio assustados nesta sexta

Manaus - A noite tranquila desta sexta-feira (17) no bairro Santo Antônio, localizado na Zona Oeste de Manaus, foi interrompida com barulhos de tiros na rua Ipiranga. Dois homens, ainda não identificados, em uma motocicleta, atiraram à queima-roupa em um homem, que foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa.

De acordo com um morador do local, a dupla perseguiu a vítima e atirou diversas vezes. Enquanto corria, os bandidos atiraram no homem, que também ainda não foi identificado.

"Foi tudo muito rápido. Eu estava sentado na frente de casa, como costumo fazer toda noite, quando os caras já chegaram sacando a arma e atirando. O homem passava pela rua e saiu correndo. Após ver a arma, de imediato, eu corri para dentro de casa e depois só ouvi o barulho dos tiros", explicou.



Várias viaturas da Polícia Militar da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas e fizeram buscas pela região, mas nenhum dos suspeitos foi localizado.



"Há informações de outro baleado dentro de um marcadinho, mas as nossas equipes já circularam por diversas ruas do bairro e não encontram nada. Vamos continuar nas buscas contra esses criminosos", explicou um sargento da PM.

