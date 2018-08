Homem morre após ser baleado em tiroteio no Santo Antônio

Manaus - Depois de um tiroteio registrado na noite desta sexta-feira (17), na rua Ipiranga, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, um homem, ainda não identificado, morreu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado no Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com um policial militar da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi levado por populares para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, e depois transferido para o HPS 28 de Agosto.

"Nossa equipe foi acionada pelos funcionários do Joventina, que informaram sobre a entrada de um baleado na unidade hospitalar. Uma equipe foi até o local e lá constatou se tratar da vítima do tiroteio no Santo Antônio", explicou o PM.

Ainda conforme o policial, após ser transferido para o Hospital 28 de Agosto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no momento em que recebia atendimento da equipe da emergência. Ninguém foi preso durante a ocorrência.

Entenda o caso

A noite tranquila desta sexta, no bairro Santo Antônio, foi interrompida com barulhos de tiros na rua Ipiranga. Dois homens, ainda não identificados, em uma motocicleta, atiraram à queima-roupa no homem, que morreu posteriormente no HPS 28.

De acordo com um morador do local, a dupla perseguiu a vítima e atirou diversas vezes. Depois do crime, eles fugiram em alta velocidade e ainda não foram localizados. Diversas viaturas foram mandadas para o local e fizeram buscas.

