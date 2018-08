Insegurança apavora população de Leste a Oeste em Manaus

| Autor: Em Tempo

Manaus - O ‘xerife’ Rudolph Giuliani ainda não mostrou a que veio, mesmo ganhando a bagatela de R$ 5,6 milhões do governador Amazonino Mendes (PDT), roubos, furtos, agressões, latrocínios e, principalmente, homicídios explodiram no primeiro semestre. Da Região Metropolitana à Zona Leste de Manaus, a insegurança é uma realidade que está na carne e na mente dos manauenses.



Na noite de quarta-feira (15), uma equipe do EM TEMPO cruzou a cidade de Oeste a Leste e o que encontrou foi a falta de estrutura dos órgãos de segurança ou fiscalizadores para coibir os crimes, sobretudo o tráfico de drogas, de animais e contrabando. O distrito de Cacau-Pirêra, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), por exemplo, se tornou campo fértil para o tráfico de entorpecentes. A unidade policial da região estava fechada, e nenhuma viatura de polícia foi vista nas ruas da comunidade ou no porto que dá acesso a Manaus, cuja travessia é feita por milhares de pessoas dia a dia.

Os relatos são de porto livre para o tráfico, e o medo marca a vida dos habitantes. Um pastor de uma igreja evangélica, que pediu para não ser identificado, garantiu que o entreposto de drogas virou a principal atividade econômica do Iranduba. Ele conta uma história que é bem conhecida da polícia: a rodovia AM-070 (Manaus-Manacapuru) virou uma das principais rotas para os traficantes, que trazem as cargas pelo rio Solimões de Tabatinga até Manacapuru (em alguns casos Iranduba) e depois completam o percurso até Manaus por via terrestre.

A “moleza” para os traficantes está na ausência quase completa de policiamento. O posto de fiscalização, que fica na cabeça da ponte Jornalista Phelipe Daou, na quarta-feira à noite estava desativado. Um caminhão com o símbolo do governo de Amazonino Mendes e pertencente ao Centro Integrado de Comando e Controle e um contêiner de fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Concedidos do Estado (Arsam) estavam fechados e sequer tinham um vigia. As câmeras de segurança do caminhão estavam desligadas. O ir e vir e a vida mansa de criminosos estava tranquilamente garantida no local.

Tanto traficantes, quanto contrabandistas de animais silvestres sabem da facilidade, e o relato de moradores do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, confirma essa vida mansa. A dona de casa Lúcia Silva, que caminha no complexo da ponte quase todos os dias, afirmou que o livre trânsito à noite é constante. “De dia até que tem gente, mas à noite fica tudo fechado”, conta, lembrando que duas guaritas de segurança foram construídas nas duas cabeceiras da ponte, mas ambas nunca funcionaram.

No único ponto de fiscalização, no complexo viário da ponte antes da Manoel Urbano, dois policiais faziam apenas a fiscalização de trânsito de carros de passeio, verificando documentos e equipamentos de segurança. Ônibus e caminhões passaram livremente no tempo observado pela equipe de reportagem do EM TEMPO.

População sofre com os assaltos que ocorrem diariamente no transporte público | Foto: Marcely Gomes

O curioso é que as principais autoridades de segurança, a começar pelo secretário Anézio Paiva, atribuem à guerra do tráfico de drogas a culpa pela violência em Manaus, sobretudo nos casos de homicídios, mas não coíbem uma das principais rotas dos traficantes aqui no Amazonas.



O mais curioso é ver que na outra grande rodovia estadual, a Manaus-Itacoatiara (AM-010), a fiscalização no posto da barreira é mais efetiva e funciona 24 horas. Já na saída de Manaus pela BR-319 (Manaus-Porto Velho), a fiscalização é feita também diuturnamente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tem jurisdição sobre a estrada.

Policiamento reduzido

O Governo do Amazonas abandonou também o povo da Zona Leste à própria sorte no setor de segurança pública, prova disso está nas palavras do secretário de Estado de Segurança Pública, coronel da Polícia Militar (PM) Anézio Paiva, que prometeu, na última quinta-feira (16), uma polícia mais próxima da população “a partir de agora”.

Proximidade é tudo o que a população de bairros da Zona Leste, que vivem em uma espécie de “cárcere privado” todos os dias dentro de casa, precisam ter com a polícia. No bairro Jorge Teixeira, por exemplo, impera uma lei do silêncio imposta por facções do crime organizado que amedrontam e deixam as ruas praticamente vazias. A reportagem EM TEMPO passou parte da noite no bairro. Por volta de 22h, duas ruas em que vacinadores da Prefeitura de Manaus foram impedidos de trabalhar no último dia 19 de julho. A maioria das casas está fechada e com as janelas bem trancadas com grades de ferro.

A única atividade ocorre numa igreja Deus é Amor, mas os fiéis observam a carro da reportagem visivelmente com medo e fogem de qualquer abordagem. Por telefone, uma moradora que se identificou apenas como Vanessa contou que, durante a semana, até que o clima é suportável, mas, a partir das sextas-feiras, o movimento de motocicletas suspeitas e pessoas estranhas circulando nas ruas eleva a temperatura e a tensão entre os moradores. A melhor atitude é ficar em

casa, diz.

O Jorge Teixeira é o segundo maior bairro de Manaus e um dos mais violentos. Para cuidar de uma população de 112.879 habitantes, conforme o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2010), e uma intensa atividade econômica formal, a Polícia Militar mantém na área a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), cujo efetivo é de 80 homens. De acordo com o comandante, Allison Henriques, o trabalho de policiamento ostensivo está dividido em sete setores e, na avaliação dele, tem atendido aos anseios da população.

Esses setores citados pelo comandante incluem distritos que já são considerados bairros extraoficiais de Manaus, como o Santa Inês, Nova Vitória, João Paulo e Braga Mendes. Uma característica comum: a sensação de abandono pelas forças do governo Amazonino Mendes.

Também por telefone, a jovem estudante Vanessa Lima afirma que já foi assaltada dentro de ônibus, voltando do trabalho, e que, além da insegurança, tudo falta na comunidade João Paulo. “Viver aqui é ter emoções fortes toda as horas. Tráfico de drogas é só a ponta do problema”, diz.

Na principal via comercial do bairro, a avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, a “rua do Fuxico”, quase todos os estabelecimentos comerciais já foram vítimas de algum tipo de violência. O empresário “Carlos”, dono de um dos maiores comércios da rua, foi assaltado duas vezes e, apesar de ter cedido imagens do circuito interno, não conseguiu recuperar o produto do roubo. Ele conta que recorreu a um amigo oficial da Polícia Militar, mas o máximo que conseguiu foi dar umas “lambadas” no ladrão.

Na entrada da Hilário Gurjão, ainda se vê a sombra da polícia, pois duas viaturas com equipes completas fazem uma barreira de vigilância. O mesmo acontece na própria Grande Circular, na altura do São José. “É uma estratégia de presença, mas não tem muito efeito”, avalia o motorista Ralf João, que dirige um micro-ônibus.

Além das duas viaturas paradas na entrada da Hilário Gurjão, em frente à 30ª Cicom, outras três estavam paradas, na quarta-feira – duas da Polícia Militar e uma da Polícia Civil -; uma quarta viatura foi a caminho do Santa Inês, mas com o detalhe de que os faróis dianteiros e as lâmpadas traseiras estavam apagados, obrigando a equipe a rodar apenas com o giroflex.





