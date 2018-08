Briga entre guardadores de carro acaba em morte no Crespo

Manaus - Um homem não identificado foi morto na madrugada deste domingo (19) no bairro Crespo, zona Sul de Manaus, nas proximidades de uma casa de shows. O homem estaria trabalhando como guardador de carros quando se desentendeu com outro homem que também estaria exercendo a função de guardador de carros no local.

O suspeito de cometer o crime também não foi identificado. Ele teria desferido 6 golpes no pescoço da vítima, que morreu no local. Segundo a Polícia Militar (PM) do Amazonas, uma chave de fenda deve ter sido usava pelo suspeito para cometer o crime.

O corpo do homem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).