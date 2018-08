Feminicídios que entraram para a história do Amazonas

Monumento em homenagem a tenente Roxana Bonessi foi erguido na avenida São Jorge, Zona Oeste de Manaus | Foto: Ione Moreno

Manaus - Crimes bárbaros contra mulheres marcaram o Amazonas entre as décadas de 1990 a 2000. Casos como o da estudante de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Ana Délia Albuquerque. Na época com 24 anos, a jovem foi assaltada, estuprada e assassinada na praia da Ponta Negra em 1992. Dezenove anos depois, o autor do crime, o ex-policial militar Afonso Araújo de Almeida, 40, depois de ficar preso no regime semiaberto, acabou morto com 13 facadas, no dia 14 de janeiro de 2011, no bairro Gloria, Zona Oeste.



Outro assassinato que ganhou repercussão no Estado foi o da tenente do Exército Brasileiro Roxana Bonessi, 27, atacada com uma facada no pescoço no dia 2 de dezembro de 2002, na garagem da 12ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, Zona Sul. O corpo dela foi encontrado em uma área de mata, no Distrito Industrial, Zona Leste da capital.

Dois dias após a morte de Roxana, evidências apontaram o capitão do Exército Paulo Nelson Lima Loureiro como o autor do crime. O militar mantinha um relacionamento extraconjugal com a tenente e não aceitou o rompimento da relação.

Em 2003, o capitão havia sido condenado a 15 anos de prisão, em primeira instância, pela Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar. Já em 2005, o Superior Tribunal Militar (STM) deu provimento a recurso do Ministério Público do Estado (MPE-AM) e decidiu majorar a pena para 25 anos, dois meses e 12 dias de reclusão. Para que a história não ficasse esquecida, o pai de Roxana construiu um monumento na avenida São Jorge, bairro de mesmo nome, Zona Oeste. As esculturas também são homenagens a mulheres e crianças vítimas de violência no Brasil.

Em outro caso, no dia 5 de julho de 2010, a perita criminal Lorena dos Santos Baptista foi morta a tiros pelo marido, o odontólogo Milton César Freire da Silva. O crime aconteceu na frente do filho de 8 anos, em um apartamento no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul.

Milton foi absolvido antecipadamente e escapou do júri popular. A decisão foi tomada pela juíza Mirza de Oliveira, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que entendeu que o tiro foi acidental e partiu das mãos da vítima. Em seu despacho, a juíza decidiu improcedente a denúncia formulada pelo MP-AM e em 27 de agosto de 2010 absolveu o réu sumariamente.

Tipificação

Nas épocas em que ocorreram os casos, todos foram enquadrados como homicídios qualificados, mas, se ocorressem nos dias atuais, seriam definidos como feminicídio. De acordo com a Lei de nº 13.104/15, sancionada no dia 9 de março de 2015, que tipifica esse tipo de crime. Em dois anos e meio, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou 26 casos no Estado.

No entanto, os dados sobre violência contra as mulheres relacionados à Lei Maria da Penha, levantados pelo poder judiciário no país e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2017, apontaram que o Amazonas é o terceiro Estado do Brasil com maior proporção de casos de feminicídio a cada grupo de 100 mil mulheres residentes no Estado.

A titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), delegada Débora Mafra, explicou que a lei penal entrou em vigência a partir da data de publicação e não retroage, para não prejudicar os réus. Então, os casos que foram julgados não se enquadram na tipificação de feminicídios.

“O primeiro requisito que caracteriza um feminicídio é a violência doméstica e familiar, sendo comum casos de ex-companheiros, companheiros, que acabam matando a mulher. O segundo aspecto é menosprezo e discriminação quanto a condição de mulher que tem muito, até estupradores gostam de matar mulher, eles têm ódio menosprezo e matam simplesmente porque não gostam”, informou Mafra.

A delegada ainda ressalta que todos os crimes clássicos poderiam ser evitados, se tivessem sido denunciados. “Se formos estudar todos esses casos clássicos, seria perceptivo que as vítimas sofriam um relacionamento abusivo. As vítimas são as que menos são cobradas, porque elas não acreditam”, disse.

“Todos devem meter a colher”

Mafra alerta a população para que denuncie os casos. Segundo ela, as mulheres amazonenses se tornaram mais confiantes e passaram a fazer denuncias com mais frequência. “Em média, recebemos 50 denúncias por dia. As amazonenses estão cada vez mais empoderadas. Mas, é importante que familiares, vizinhos ou qualquer pessoa que presenciar casos de violência contra mulher não se omita. O denunciante não tem que ter medo, quem deve temer é o agressor”, disse a delegada, que ainda ressaltou que as denúncias podem ser feitas em anonimato pelo numero 181.





