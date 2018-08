Homem fere amigo com barra de ferro na cabeça e é preso em Manaus

Manaus - Um homem, não identificado, teria ferido o amigo, de 25 anos, com uma barra de ferro, na tarde deste domingo (19), na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. Os dois voltavam em um carro, de um balneário, quando começaram a brigar dentro do veículo.

De acordo com o cabo Sandro, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o agressor pediu da vítima, que era motorista do carro, para parar o veículo enquanto uma primeira briga já tinha acontecido dentro do automóvel.

"Após ele descer do carro, nas proximidades de uma escola particular, o agressor pegou uma barra de ferro, usada para impedir que carros estacionem na garagem do local, e foi em direção a vítima e a acertou algumas vezes na cabeça", explicou o policial.

Leia também: Briga entre guardadores de carro acaba em morte no Crespo

Ainda conforme Sandro, o agressor foi contido por algumas mulheres, que estavam no interior do veículo até a chegada da polícia. O homem foi preso pelos policiais e levado até o 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A vítima ferida com a barra de ferro na cabeça recebeu atendimento dos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, Coroado, Zona Leste de Manaus.

Funcionários do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estavam no local orientado os motoristas que passavam pela via que teve uma das faixas interditadas por conta da ocorrência.

Leia mais:

Suspeito de assalto a ônibus é preso após se esconder em matagal

Presidiário e foragido de Justiça é preso por roubos de carros no AM