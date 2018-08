Adolescente de 17 anos morre afogado no Tarumã, em Manaus

Manaus - Um adolescente, de nome não revelado, de 17 anos, morreu afogado na tarde deste domingo, por volta das 14h, em um balneário no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A vítima teria ido visitar o tio que mora nas proximidades quando resolveu dar um mergulho no igarapé.

De acordo com um policial da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente foi passar o fim de semana na casa do tio, e durante a tarde resolveu ir dar um mergulho, mesmo não sabendo nadar.

"Após ir para o igarapé, o adolescente caiu no rio e não foi mais visto. Uma familiar, que o acompanhava foi quem viu o menino se afogar e chamou a polícia", explicou o policial.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para realizar buscas ao corpo do jovem, que foi encontrado por volta das 15h, e entregue aos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) que fizeram a remoção do corpo.

