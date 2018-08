Acusados de homicídio e de tentativa de homicídio vão a Júri Popular

Manacapuru é um município do interior do Amazonas e distante 99 km de Manaus | Foto: Divulgação

Manacapuru - A 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Manacapuru realizará, de terça à quinta-feira da próxima semana, três sessões do Tribunal de Júri onde serão julgados três réus, sendo dois acusados de homicídio e um por tentativa de homicídio, em fatos ocorridos nos anos de 2015 e 2016 no município (distante 99 quilômetros de Manaus).

Os três réus foram pronunciados após denúncias apresentadas pelo Ministério Público do Estado (MPE) e o conselho de sentença decidirá pela absolvição ou condenação destes nos dias 21, 22 e 23 e sessões que serão realizadas a partir das 9h, presididas pelo juiz substituto Edson Rosas Neto.

No processo nº 0001817-91.2015.8.04.5400, o réu Francisco Carlos da Silva Oliveira é acusado do crime de homicídio cometido contra Lindon Jonhson de Almeida Oliveira.

Conforme denúncia do MPE, nos autos, o crime ocorreu no dia 17 de outubro de 2015, por volta das 20h, onde, na residência da vítima, por motivo fútil e utilizando-se de uma faca, desferiu golpes contra esta que veio a óbito.

Segundo o apurado pelo MPE, “o indiciado, após consumir substância entorpecente, foi até a residência da vítima, com a qual mantinha encontros amorosos e, pegando uma faca que estava no local, desferiu um golpe no pescoço da vítima (…) Ato contínuo, o indicado pegou outra faca no armário e desferiu mais uma facada na altura da costela da vítima (…) Em seguida, o indiciado decidiu furtar a motocicleta e o celular de propriedade da vítima.

No processo nº 0001766-80.2015.8.04.5400 o réu Luiz Gonzaga da Cruz é acusado do crime de homicídio contra Arisvaldo Vasconcelos Remualdo.

Conforme denúncia do MPE o crime ocorreu no dia 18 de outubro de 2015 quando “o indiciado foi até o lanche onde a vítima se encontrava com a namorada Sirlane (…) quando se aproximou e desferiu três golpes de faca contra Arisvaldo. Ato contínuo, virou para Sirlane e ameaçou de morte dizendo ‘agora é a tua vez’, momento em que Sirlane saiu correndo junto com Arisvaldo, que correu por cerca de 50 metros, caindo logo em seguida. Populares presentes no local acionaram a ambulância, que prestou o socorro, no entanto Arisvaldo não resistiu indo a óbito no dia 21 de outubro de 2015”, diz a denúncia do MPE.

Tentativa de homicídio

No processo nº 0002151-91.2016.8.04.5400 o réu Marcelo Carlos da Silva é acusado de tentativa de homicídio contra Oswaldo Fernandes da Silva.

Conforme denúncia, em 8 de dezembro de 2016 por volta das 10h15, na invasão denominada Portelinha, bairro União, área conhecida por intenso tráfico de drogas o denunciado foi peso em flagrante por tentativa de homicídio contra o ofendido.

Segundo o apurado durante abordagem policial o denunciado tentou efetuar dois disparos de arma de fogo contra Oswaldo Fernandes da Silva, no entanto, a arma por ele utilizada não disparou.

O denunciado tentou fugir “e foi preso em flagrante a poucos metros do local e, em seu poder, foi apreendido um revólver calibre 38, com numeração raspada e carregada com duas munições batidas por tentativa de acionamento”, diz a denúncia.

*Com informações da assessoria

