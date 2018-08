Mototaxista grita por socorro, mas acaba assassinado a facadas

Crime ocorreu no bairro Jorge Teixeira | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O mototaxista Eli Coutinho Pinheiro, de 33 anos, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (20), com perfuração de arma branca (faca) no coração, pescoço e pulsos cortados. O fato aconteceu dentro da casa alugada onde ele residia sozinho, situada na rua 4, comunidade Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira 4, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do sargento Assis Menezes, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi encontrada por moradores após ouvirem gritos vindos do imóvel. Eli estava apenas de cueca no chão da residência com os pulsos cortados e marcas de facadas no peito e pescoço.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada por moradores, mas a vítima já estava morta. Dentro da residência da vítima, a polícia encontrou duas facas, que possivelmente foram usadas no crime.

Testemunhas relataram à polícia que viram um homem entrando na residência na madrugada. Um amigo da vítima, que também trabalha como mototaxista, Antônio de Lima Maciel, de 35 anos, disse que Eli não demonstrava ter problemas. "Eu acredito que ele foi assassinado".

Duas facas foram encontradas na cena do crime | Foto: Josemar Antunes

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Assassinado com dez tiros

No dia 15 de julho deste ano, um mototaxista de 31 anos, conhecido "Tomate", foi executado com, pelo menos, dez tiros , na rua dos Coqueiros, bairro Zumbi dos Palmares 3, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do sargento Evandro Ribeiro, da 25ª Cicom, o crime ocorreu por volta das 20h30. O mototaxista estava na frente de casa com a esposa, quando dois homens chegaram ao local em um carro vermelho. A vítima, segundo a polícia, chegou a correr, mas foi alcançada pelos criminosos.



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem fere amigo com barra de ferro na cabeça e é preso em Manaus

Acusados de homicídio e de tentativa de homicídio vão a Júri Popular