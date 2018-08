Mototaxista é executado enquanto bebia e jogava sinuca em bar

Crime ocorreu por volta das 19h15 de domingo (19) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Sidivon Pereira da Silva, de 38 anos, conhecido como "Pochete", foi assassinado com três tiros, na noite deste domingo (19), na rua Perimetral, no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, que preferiram manter os nomes em sigilo por medo de represálias, o crime ocorreu por volta das 19h15.

Ele jogava sinuca e consumia bebidas alcoólicas com amigos em um bar, quando foi surpreendido por um homem que efetuou disparos de arma de fogo à queima-roupa.

Leia também: Mototaxista grita por socorro, mas acaba assassinado a facadas

Vítima estava com amigos | Foto: Josemar Antunes

O atirador fugiu pilotando uma motocicleta, de características não reconhecidas. Testemunhas atribuíram o autor do crime como sendo "Alan". O homicídio teria suposta relação de dívidas com o tráfico de drogas.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que a vítima foi morta com um tiro na cabeça e dois nas costas. Não foram encontrados projéteis na cena do crime.

A motivação do crime será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Mototaxista é morto com 10 tiros por homens em carro vermelho no Zumbi

Homem fere amigo com barra de ferro na cabeça e é preso em Manaus

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar