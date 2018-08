Em menos de 12 horas, três mototaxistas são assassinados em Manaus

Ninguém foi preso por envolvimento nos crimes | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Três mototaxistas foram assassinados na noite de domingo (19) e madrugada desta segunda-feira (20), nas zonas Norte e Leste de Manaus. O primeiro caso ocorreu por volta das 19h15 de ontem, quando um homem de 38 anos foi assassinado enquanto bebia e jogava sinuca com dois amigos em um bar no bairro Coroado, Zona Leste.

A vítima foi surpreendida por um criminoso armado, que disparou tiros à queima-roupa e depois fugiu sem ser identificado utilizando uma motocicleta. Conforme apurou a polícia no local, o autor do crime seria um homem identificado até o momento apenas como "Alan" e o homicídio teria relação com o tráfico de drogas.

Ainda no domingo, por volta das 20h30, o mototaxista Alexandre Marques Paes , de 25 anos, morreu após aceitar uma corrida. Ele levava um homem na garupa da moto e em determinado momento o passageiro anunciou o assalto. Alexandre acabou sendo baleado nas costas e o criminoso fugiu levando a moto, que posteriormente foi abandonada próximo à cena do crime.

Ele deixa três filhos e a mulher. Durante o velório, hoje, sob forte comoção de familiares e amigos, a mãe da vítima informou que o filho era trabalhador e querido por todos. Ela destacou que, apesar de trabalhar de forma "irregular", Alexandre lutava pela regulamentação da profissão como mototaxista.

Já na manhã desta segunda-feira (20), o corpo do mototaxista Eli Coutinho Pinheiro , de 33 anos, foi encontrado em uma casa, na rua 4, da comunidade Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Vizinhos da vítima disseram terem ouvido gritos por socorro vindos da casa, porém não foram até o local. No corpo da vítima havia perfurações de arma branca (facadas) no peito e costas, além dos pulsos estarem cortados.

Um amigo da vítima e também mototaxista, Antônio de Lima Maciel, de 35 anos, informou que Eli não tinha problemas e acredita que o amigo foi assassinado.

Em ambos os casos, conforme apurou a reportagem, a polícia não conseguiu prender nenhum suspeito.

*Colaborou: Josemar Antunes

