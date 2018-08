Desembargador Rafael Romano é alvo de nova denúncia de abuso infantil

Manaus - Denunciando por ter estuprado a própria neta desde os 7 anos, o desembargador aposentado Rafael de Araújo Romano é alvo de uma nova acusação de abuso sexual infantil. Desta vez, a vítima é uma mulher, que o hoje tem 29 anos. Em depoimento à polícia, ela contou que os abusos aconteceram quando tinha entre 13 a 14 anos.

A mulher formalizou a denúncia na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e no Ministério Público do Amazonas (MPE). Ela foi ouvida em junho deste ano.

Em entrevista a um canal de televisão local, a vítima contou com riqueza de detalhes sobre os abusos. Ela trabalhava como babá na casa da filha de Rafael Romano.

Ela conta que entrou na casa da família no ano de 2002, com apenas 13 anos e, após um ano, Romano iniciou as investidas em locais como a piscina e durante passeios com os netos. “Todas as vezes ele tentava me molestar”, afirma.

O desembargador, segundo a vítima, chegou a levá-la para um motel. “La ele ficava me aliciando, pegando nas minhas partes, mas não houve sexo. Eu fiquei desesperada pedindo para sair, mas ele dizia que eu só sairia quando ele saísse”, relatou.

Leia mais: Mãe acusa desembargador de abusar da própria neta e ele nega

Ainda conforme os relatos da vítima, Rafael Romano a procurava na saída da escola e a abrigava a fazer sexo oral nele. Em uma das situações, a mulher conta que chegou a ser ameaçada pelo magistrado com uma arma de fogo.

“Ele ligava e dizia que estava me aguardando na saída e iria me deixar em casa, sendo que nessa época eu não morava mais com a filha dele. Nessas idas, ele me mandava fazer sexo oral nele”, relatou.

Para continuar com os abusos, a vítima contou que Romando a ameaçava e oferecia dinheiro. Ele, segundo a denunciante, chegou a prometer, na época, pagar o estudados dela e até comprar um apartamento.

Ela disse que chegou a ameaçá-lo dizendo que contaria tudo para a família dele. Entretanto, o desembargador disse que ninguém acreditaria em uma simples babá e que ele era juiz da Infância.

No último episódio narrado pela vítima, ela conta que precisou ameaçá-lo com uma faca para evitar de ser estuprada novamente. O desembargador teria saído com a família para um aniversário, mas acabou retornando à residência pois sabia que a vítima estava sozinha.

“Ele voltou para casa e tentou se aproximar de mim, foi quando eu peguei a faca e disse que se ele aproximasse mais iria furá-lo”, contou.

Coragem para denunciar

A vítima frisou que apenas ganhou coragem e confiança para denunciar o desembargado, após ficar sabendo que Romano abusava da própria neta “Eu nunca procurei as autoridades. Guardei para mim, porque sabia que um dia a máscara dele ia cair. Estou aguardando que a justiça seja feita, não só por mim, mas por todas”, concluiu.

Primeira denúncia

Rafael de Araújo Romano foi denunciado pela primeira vez, em fevereiro deste ano, pela ex-nora, a advogada Luciana Pires. Na época, Luciana foi às redes sociais e tornou público o desabafo da filha adolescente de apenas 14 anos sobre os abusos que sofria do avô desde os setes anos de idade . A denúncia foi formalizada e uma investigação corre em segredo de justiça.

Romano já foi juiz do Juizado Cível da Infância e da Juventude e foi relator da "Operação Estocolmo", que levou para cadeia o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, em 2014, por chefiar um esquema de exploração sexual infantil. Romano foi, inclusive, responsável por decretar a prisão de Adail.