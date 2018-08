Troca de tiros entre facções deixa um morto e um ferido no João Paulo

Manaus - Durante troca de tiros com uma dupla em uma motocicleta, um homem ainda não identificado foi morto com vários tiros na tarde desta segunda-feira (20). A vítima estava em um táxi, modelo Siena, na rua Algodão Roxo, bairro João Paulo, zona Leste de Manaus, quando foi assassinada.

De acordo com o sargento J. R. Pereira da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), outro homem também teria sido baleado, mas socorrido pelos comparsas. Ele foi levado até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, Zona Leste.

A dupla na moto faz parte da Família do Norte (FDN) | Foto: Marcely Gomes





Ainda conforme os policiais, eram quatro pessoas dentro do carro, componentes da facção criminosa Comando Vermelho. A dupla na moto faz parte da Família do Norte (FDN) e o crime teria sido motivo pela disputa do tráfico.

Um menor de idade também foi detido pelo policiais | Foto: Marcely Gomes





Um menor de idade também foi detido pelo policiais. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos pelos policiais, que atenderam a ocorrência. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local fazendo a coleta de dados do crime.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O carro também foi recolhido e deve fazer parte do inquérito policial.

