Terror em UBS: assaltante ameaça e rouba funcionários e pacientes

O assaltante entrou sem nenhum problema na UBS armado com uma faca | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens invadiram a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Leonor Brilhante, na tarde desta segunda-feira (20), na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Os suspeitos roubaram o celular de um paciente.

De acordo com informações do tenente Renato da 14º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os assaltantes estavam armados com faca. Um deles entrou na unidade, enquanto o outro ficou aguardando do lado de fora para vigiar uma possível chegada da polícia.

“O assaltante que conseguiu entrar roubou o celular de uma vítima dentro da unidade. Não houve ferido, os suspeitos conseguiram fugir sem deixar pistas”, relatou o policial.

Conforme uma nota divulgada pela Prefeitura de Manaus, o assaltante entrou no consultório de ginecologia, onde duas técnicas arrumavam a sala para atendimento, e, portando uma faca, ameaçou as servidoras, levando seus pertences.



A Diretora do Distrito Leste de Saúde, Graça Azevedo, fez o registro da ocorrência e, em razão do estado de pânico entre os funcionários, as atividades na UBS Leonor Brilhante foram suspensas , mas a previsão de que voltem à normalidade nesta terça-feira (21)

Outra UBS

Conforme a Prefeitura de Manaus, outra UBS foi invadida por criminosos. A UBS Theodomiro Garrido, que fica na Rua São José, na Colônia Oliveira Machado, Zona Sul, foi invadida e teve 30 metros de fiação elétrica externa furtada e precisou suspender o atendimento.

Os usuários foram orientados a procurar a UBS Megumo Kado, que fica na rua Inocêncio de Araújo, 47, Educandos, para atendimento, inclusive imunização, até que o problema seja solucionado, o que deve ocorrer até a terça-feira (21).

Na semana passada, na quarta-feira (15), outras duas unidades também tiveram o funcionamento alterado por conta da ação de criminosos. A UBS João Nogueira da Mata, no Zumbi, Zona Leste, foi invadida por criminosos armados.

Os assaltantes renderam os servidores numa sala, levando pertences como relógios e celulares. No mesmo dia, na UBS Mansour Bulbol, na Desembargador João Machado, bairro Alvorada, um homem tentou furtar cabos de fiação da unidade.

Leia mais:

Conselho tutelar da Zona Centro-Oeste de Manaus é assaltado

Trio rouba candidatos durante seleção de curso em Manaus