Corpo enterrado de cabeça para baixo é encontrado em Manaus

Manaus - Enterrado de cabeça para baixo, o corpo ainda não identificado foi encontrado por moradores na noite desta segunda-feira (20). O local da cova improvisada fica localizada em uma área de mata, no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.



De acordo com policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe recebeu um chamado por volta das 17h30, de que pessoas, que caminhavam na mata, encontram um cadáver enterrado em uma cova rasa.

Corpo foi encontrado em área de mata no Distrito Industrial II





"Nossa equipe chegou ao local e constatou que, de fato, se tratava de um corpo. De imediato, nossa equipe acionou os peritos e o IML", explicou um sargento que não quis se identificar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) também foi acionado para a ocorrência e fez a retirada do corpo. Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) levaram o corpo para a sede do órgão, na zona Norte de Manaus.

