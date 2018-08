Tenente e soldado são baleados e um morre em São Gabriel da Cachoeira

Tenente morreu após ser alvejado com dois tiros que atingiram o peito e a perna dele | Foto: Divulgação

São Gabriel da Cachoeira – Um tenente da Polícia Militar foi morto a tiros no início da noite desta segunda-feira (20). O caso aconteceu no município de São Gabriel da Cachoeira (a 857 quilômetros de Manaus). De acordo com informações da corporação, o tenente Jeffeson Santos foi alvejado no peito e na perna.



O caso aconteceu quando um homem, suspeito de integrar uma quadrilha que realizava assaltos na cidade, foi levado para a delegacia ,onde o tenente Jeffeson estava lotado. No momento da prisão, o suspeito teria sacado a arma de um dos policiais e atirado contra o tenente. Um outro policial, identificado como soldado Natan, também foi baleado.

O tenente foi encaminhado para o Hospital de Base do Exército da localidade, mas não resistiu e foi a óbito. Já o outro policial está em estado de saúde estável. O autor dos disparos foi preso em flagrante.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas encaminhará um delegado da Polícia Civil, peritos, o secretário executivo de Operações, tenente coronel Klinger Paiva, e uma equipe da Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD), da Polícia Militar, ao município na manhã desta terça-feira. As equipes vão fazer o levantamento mais preciso dos fatos.

A Polícia Militar do Amazonas, através de sua Diretoria de Promoção Social (DPS), entrou em contato com a família do policial militar para prestar toda assistência necessária.

Comoção nas redes sociais

Amigos e familiares do tenente Jefferson Santos publicaram mensagens de luto e homenagens ao PM nas redes sociais.

