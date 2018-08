Jovem é morto um dia após aniversário; pistoleiro já foi identificado

Crime ocorreu na noite dessa segunda (20) | Foto: Josemar Antunes e Marcely Gomes

Manaus - O autônomo Gabriel José Runa Farias, de 25 anos, morreu, na madrugada desta terça-feira (21), após ser alvejado a tiros na rua Cristo Rei, bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus. Ele havia feito aniversário no último domingo (19).

De acordo com informações do pedreiro e pai da vítima, José Amaral Farias, de 47 anos, Gabriel estava na casa da mãe, quando recebeu uma ligação de uma pessoa – desconhecida pela família - na noite dessa segunda-feira (20), por volta das 19h40. Ao chegar no local, ele foi baleado.

"O meu filho tinha ido visitar a mãe, quando saiu após receber uma ligação e morreu. Um amigo de Gabriel o encontrou caminhando na rua ferido", disse.

O jovem foi socorrido pelo amigo em um carro particular e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. Ele morreu por volta das 2h de hoje. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

A polícia informou que o crime pode ter sido motivado por dívida da vítima com o tráfico de drogas. O autor dos disparos de arma de fogo foi reconhecido por testemunhas como sendo "Corujito".

Segundo a polícia, o pistoleiro cometeu o crime a mando de um traficante do bairro Coroado, que já foi identificado, porém não teve o nome revelado para não atrapalhar as investigações. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

