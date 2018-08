Homem é alvejado a tiros em rip-rap no Aleixo, em Manaus

A vítima morreu com um tiro na nuca | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Um homem de 35 anos foi alvejado a tiros, na noite dessa segunda-feira (20), em um rip-rap localizado na rua Severiano Nunes, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o homem foi atingido com um tiro na nuca. O autor do crime não foi identificado pela polícia.

A vítima foi socorrida e levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na Zona Leste da capital amazonense.



Leia também: Tenente e soldado são baleados e um morre em São Gabriel da Cachoeira

A tentativa de homicídio foi atendida por policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Morto após aniversário

O autônomo Gabriel José Runas Farias, de 25 anos, morreu , na madrugada desta terça-feira (21), após ser alvejado a tiros na rua Cristo Rei, bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus. Ele havia feito aniversário no último domingo (19).

De acordo com informações do pedreiro e pai da vítima, José Amaral Farias, de 47 anos, Gabriel estava na casa da mãe, quando recebeu uma ligação de uma pessoa – desconhecida pela família - na noite dessa segunda-feira (20), por volta das 19h40. Ao chegar no local, ele foi baleado.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Tenente e soldado são baleados e um morre em São Gabriel da Cachoeira

Corpo enterrado de cabeça para baixo é encontrado em Manaus

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!