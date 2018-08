Piratas reverenciam facção em assalto com reféns na 'balsa amarela'

A Polícia Civil diz que até esta terça-feira o caso não havia sido registrado na delegacia responsável pela região | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Uma ação criminosa e audaciosa causou pânico aos comerciantes e frequentadores da "balsa amarela", no Porto da Manaus Moderna, bairro Centro, Zona Sul da capital amazonense, na noite do último domingo (19). Na ocasião, quatro homens anunciaram um assalto após chegarem ao local em uma embarcação - tipo voadeira (lancha). Após o crime, vítimas denunciaram ao Em Tempo, nesta terça-feira (21), ausência de policiamento na região.

O crime ocorreu por volta das 22h, quando quatro homens armados de pistola, sendo dois com tornozeleiras eletrônicas, renderam clientes e comerciantes. Um dos criminosos em uma lancha aguardou os comparsas e auxílio na fuga.

Os criminosos levaram dinheiro dos frequentadores de bares da “balsa amarela” (piso fluvial), além de celulares e bebidas. As vítimas foram obrigadas a deitar no chão sob a mira de armas de fogo.

Durante ação dos criminosos, Valmiza Souza, de 24 anos, grávida de quatro meses, chegou a desmaiar. "Eles chegaram a apontar a arma na minha cabeça até eu desmaiar", disse a vítima ressaltando que está traumatizada com o que viveu.

Há mais de 20 anos administrando a balsa de carga e passageiros, Paulo Roberto Pereira, de 44 anos, disse que foi a primeira vez que esse tipo de crime ocorre no local. A Polícia Militar, por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegou ao local após 30 minutos do crime, conforme relatou o homem.

"Cada dia que passa estamos com mais medo. Não temos segurança para trabalhar e ficamos reféns da criminalidade", explicou.

Na fuga, os infratores atiraram para o alto e gritaram serem membros do Comando Vermelho (CV), informaram as vítimas ao Em Tempo. "A gente já trabalha com medo. Não temos segurança. O policiamento antes vinha, agora não vem mais", disse Paulo Emerson da Costa, de 37 anos, um dos encarregados da administração da balsa.

O comerciante e esposo de Valdiza Cardoso, de 38 anos, que foi agredido pelos criminosos, Antônio Paulo Ferreira, de 39 anos, disse que a companheira e outras pessoas foram rendidas e obrigadas a deitar com o rosto no chão sob ameaças de quem olhassem para o rosto do bando seria alvejado com tiros na cabeça.

"A minha esposa ainda está com trauma de voltar a trabalhar no local por medo dos criminosos voltem, além da falta de segurança na balsa amarela", comentou Antônio Paulo.

Por conta do medo e da falta de segurança, relatada pelos trabalhadores, os serviços ofertados - que antes encerram às 19h - agora funciona até as 14h.

Policiamento

A reportagem esteve, no ônibus da delegacia móvel, que fica situado na avenida Lourenço Braga da Silva, em frente ao porto e próximo ao local do crime, porém, no veículo, conforme flagrou a equipe, não havia atendimento ao público. Apenas um servidor, com aparência sonolenta, abriu a porta após alguns minutos de insistência, e informou que não estava sabendo da ocorrência.

Por fim, ele reforçou à equipe que as ocorrências na área devem ser registradas no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Centro. Em contato com a assessoria da Polícia Civil do Amazonas, o Em Tempo foi informado que não houve registro da ocorrência até as 13h desta terça-feira (21).

A reportagem aguarda um retorno da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) sobre a utilização do ônibus da Delegacia Móvel no Centro de Manaus, na área do porto da cidade. A assessoria da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) também foi procurada para falar sobre a atuação de PMs na região, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

