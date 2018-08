Motociclista é morto a tiros enquanto fazia entrega no bairro Raiz

Manaus - Um homem identificado apenas como Diogo, de 30 anos, foi morto no início da tarde desta terça-feira (21), na Zona Sul de Manaus. O homicídio, aconteceu na rua Aristófano Antony, ao lado do prédio de uma escola municipal, no bairro Raiz.

De acordo com informações preliminares , o homem morava no Morro da Liberdade, e teria ido ao bairro Raiz fazer uma entrega de polpas de frutas. Ao entrar na rua, o homem foi alvejado por ocupantes de um carro não identificado. O saco de polpas não foi encontrado pela polícia.

Um homem que estava na moto com a vítima foi alvejado com um tiro no pé, e dois na perna. Informações de policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, dão conta que o passageiro da motocicleta era primo de Diogo.



O Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionados para o local.

O caso deve ser investigado pelo 3° Distrito Integrado de Polícia e pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

