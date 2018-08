Pai é suspeito de torturar filho de 7 meses no interior do Amazonas

O bebê foi levado a um hospital para tratar as marcas de mordidas | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - A Polícia Civil de Parintins presentou à Justiça, na manhã da última segunda-feira (20), o pedido de prisão preventiva em nome de um homem 24 anos. Ele é suspeito de agredir a companheira, uma adolescente de 17 anos, e o filho dele, um bebê de sete meses.



De acordo com a d elegada Alessandra Trigueiro, a equipe da DEP de Parintins deu início às investigações em torno do caso no último sábado (18), após a companheira do suspeito conseguir fugir com o filho e buscar ajuda junto a representantes do Conselho Tutelar do município, distante 369 quilômetros da capital. Em seguida, a adolescente e o bebê foram conduzidos até a delegacia, onde foi formalizada a ocorrência.



“A adolescente relatou que o suspeito usa entorpecentes e vinha torturando o próprio filho desde que o bebê tinha dois meses. A vítima nos informou que também era agredida fisicamente. Levamos a criança até a unidade hospitalar, onde está se recuperando das lesões ocasionadas por mordidas. Os procedimentos no Instituto Médio Legal (IML) constataram a violência e iniciamos as investigações para encontrar o acusado”, explicou Trigueiro.

| Foto: Divulgação/PC-AM

Conforme a titular da (DEP) de Parintins, a adolescente afirmou que o homem morde o próprio filho e já tentou sufocar o bebê. Ao longo dos trabalhos, os policiais civis realizaram buscas na casa da mãe do suspeito, mas não o encontraram. Alessandra Trigueiro ressaltou que na manhã de segunda-feira (20) o jovem se apresentou espontaneamente na delegacia.

“Ele nega ter torturado o filho. O indivíduo argumentou que as lesões na criança foram provocadas por uma queda”, disse.



Alessandra Trigueiro destacou que o jovem possui passagem pela polícia por homicídio e violência doméstica. A autoridade policial relatou que o homicídio ocorreu no dia 25 de dezembro de 2017.

Na época, o delegado Adilson Cunha, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, representou à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome dele, que ainda chegou a ser deferida, mas depois acabou revogada pelo juiz da Comarca de Parintins, que entendeu que o suspeito não representava perigo à sociedade.



Para concluir, Trigueiro ressaltou que o elemento foi liberado após prestar esclarecimentos e ser indiciado por tortura e violência doméstica. A delegada enfatizou, ainda, que já representou à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome do suspeito e aguarda a decisão judicial.

| Foto: DivulgaçãoPC-AM

Com informações da assessoria*

