Tenente da PM é enterrado nesta quarta em São Gabriel da Cachoeira

São Gabriel da Cachoeira – O corpo do tenente Jeffeson Silva dos Santos, da Polícia Militar, será sepultado na manhã desta quarta-feira (22). O enterro está previsto para iniciar às 8h no Cemitério Municipal de São Gabriel da Cachoeira. A cerimônia deve contar com homenagens de familiares, amigos e colegas da corporação.



O velório aconteceu durante toda a manhã desta terça-feira (21), no Ginásio Arnaldo Coimbra, situado no município. A cerimônia foi marcada pela presença de milhares de pessoas, que queriam prestar as últimas homenagens ao PM, que comandava a guarnição da cidade.

A Polícia Militar do Amazonas enviou nota de pesar lamentando a morte do tenente. “A PMAM se solidariza com os familiares e amigos, pedindo conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança”, diz parte da nota.

Morte



O tenente Jefferson foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (20), enquanto colhia o depoimento de um suspeito em uma delegacia do município. O suspeito teria aproveitado um momento de distração e sacado a arma de um dos policiais e disparado contra os PMs.

O tenente Jeffeson foi atingido com um tiro no peito e na perna. Outro soldado identificado como Nathan foi alvejado, mas não corre risco de morte. O autor dos disparos foi preso em flagrante e está à disposição da justiça.

