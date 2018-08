Vendedor de doces é esfaqueado e morre na Zona Leste de Manaus

Crime ocorreu na rua Projetada, no bairro Jorge Teixeira | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Após ser ferido com pelo menos oito facadas, o vendedor de trufas Jefferson Araújo Alencar, de 31 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (22), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Jefferson foi encontrado esfaqueado dentro de uma residência vizinha à casa em que ele morava, localizada na rua Projetada, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Urgência (Samu) e levada para o hospital, onde morreu por volta das 3h, com duas facadas no tórax e oito nas costas.

De acordo com informações do sargento Hildo Menezes, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares relataram terem visto Jefferson subindo a ladeira correndo, já esfaqueado.

Leia também: Violência cresce e faz vítimas inocentes em Manaus

"A vítima ainda entrou na casa de um morador para pedir ajuda, mas o local estava fechado. Ele carregava uma bolsa, que foi levada pelo criminoso. Os moradores disseram que Jefferson vendia trufas (chocolates) e bombons", explicou o sargento Hildo Menezes.

Nenhum morador do local conversou com a reportagem sobre o crime | Foto: Josemar Antunes

O Em Tempo foi ao local do crime para tentar falar com familiares, mas ninguém foi localizado. Os moradores da área também preferiram manter silêncio sobre o caso. O corpo da vítima foi encaminhado para exames de necropsia ao Instituto Médico Legal (IML). Até a manhã desta quarta, o cadáver ainda não havia sido liberado para familiares.

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas pela polícia. O assassinato será investigado pela DEHS, mas caso seja encontrado indícios de latrocínio, as investigações serão atribuídas à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Motociclista é morto a tiros enquanto fazia entrega no bairro Raiz

Suspeito de assalto, 'Piolho' é morto por PM após ameaçar população