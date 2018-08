Homem sobrevive após ser baleado por criminosos em carro preto

Os autores do crime fugiram no veículo e ainda não foram identificados pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 34 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite dessa terça-feira (21), na rua Pitanga, comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), homens armados em um veículo Gol, de cor preta e placas não identificadas, alvejaram a vítima com tiro no punho direito e outro no pé esquerdo.

Após o crime, os infratores empreenderam fuga tomando rumo ignorado. Isaías foi socorrido por populares e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O Em Tempo tentou localizar os parentes da vítima na unidade hospitalar, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o caso.

Edição: Isac Sharlon

