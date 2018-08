Policial civil é preso por exigir R$300 para liberar moto em delegacia

Manaus - Após investigação realizada a pedido da Delegacia Geral, um policial civil foi preso na manhã desta quarta-feira (22). O investigador Sylvio Roberto de Lima Vasques vai responder pelo crime de corrupção passiva por exigir o pagamento de R$ 300 para liberar um veículo detido.

O investigador foi levado para o 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, transferido para a DG, localizada na avenida Pedro Teixeira, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. De acordo com um investigador, que conversou com a equipe do Em Tempo e preferiu não se identificar, a prisão do policial aconteceu depois de o próprio delegado geral, Mariolino Brito, ter pedido para que investigação fosse aberta contra ele.

Conforme uma investigadora, após os procedimentos no 9°DIP, o policial foi levado para uma cela especial na Delegacia Geral, onde policiais civis costumam ficar presos.

"É um direto nosso, temos essa prerrogativa de ter uma cela lá. Essa cela deve ter, pelo menos, um banquinho acolchoado ", disse uma investigadora.

Em nota, a assessoria de imprensa da PC explicou que, de acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Mariolino Brito, no último dia 4 de agosto, o investigador estava trabalhando no plantão no 1º DIP, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, quando um homem teria ido buscar uma motocicleta apreendida durante um flagrante de embriaguez ao volante. Na ocasião, o investigador teria exigido da vítima R$ 300 para liberar a motocicleta.

O delegado-geral ressaltou que o investigador, além de responder criminalmente pelo crime de corrupção passiva, ele também responderá processo administrativo junto à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

