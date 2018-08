Homem é preso suspeito de agredir mãe e ameaçar irmã em Manaus

Manaus - Um foragido da justiça de 43 anos foi preso, na tarde desta quarta-feira (22), após ameaçar agredir fisicamente a irmã, uma mulher de 43 anos, um dia depois de ser denunciado pela mãe, uma idosa de 63 anos, por agressão física. O caso aconteceu na rua Guanabara, bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 2°DIP, a mãe do suspeito procurou a equipe e relatou que havia sido agredida fisicamente pelo filho. A idosa declarou, ainda, que ele teria afirmado que iria arrancar a cabeça dela e parti-la ao meio.

O delegado informou que o elemento acabou liberado porque o crime praticado se enquadrava em contravenção penal.“No dia seguinte, o homem ameaçou a irmã, dizendo que iria quebrar todos os pertences dela, caso ela ousasse sair de casa levando-os, o que a fez procurar imediatamente a delegacia para exigir providências. Foi quando constatamos o risco iminente à integridade física da mãe e irmã desse suspeito”, esclareceu Goes.

Na delegacia foi verificado que o homem é foragido foragido da justiça desde o dia 28 de junho de 2009, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Segundo Goes, a Vara de Execuções Penais (VEP) será informada para verificar se houve a prescrição punitiva.

A autoridade policial destacou que foram pedidas à Justiça medidas protetivas de urgência em benefício da mãe e irmã do suspeito.

O homem foi autuado em flagrante por ameaça em situação de violência doméstica. Ao término dos procedimentos cabíveis no 2° DIP, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul.

