Tensão: população tenta invadir delegacia de Caapiranga

Caapiranga – Dezenas de pessoas tentaram invadir uma delegacia no município de Caapiranga (a 134 km de Manaus). O caso aconteceu nesta quarta-feira (22), por volta das 14h. A confusão teria começado após a prisão de uma mulher, que seria suspeita de estar envolvida no desaparecimento de um homem no município.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, a suspeita é que a mulher tenha executado o homem, porém o corpo ainda não foi encontrado. A mulher foi levada para a 32ª Delegacia Especializada de Polícia (DIP) de Caapiranga.

Ainda conforme informações da Polícia Civil, após a detenção da suspeita, uma aglomeração de pessoas se formou em frente à delegacia. Os moradores estavam revoltados e queriam fazer justiça com as próprias mãos.

Foi enviado ao local reforço policial de quatro investigadores e um delegado lotados no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), além do efetivo local e do apoio da Polícia Militar daquele município para garantir a integridade do lugar, dos servidores, e da suspeita.

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) também está acompanhando o caso.

